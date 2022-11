Metsola pide a las ciudades europeas que colaboren con la campaña ‘Generadores de Esperanza’ para ayudar a Ucrania

Desde Eurocities, su presidente ha subrayado que se debe “actuar de inmediato” y que el objetivo es que “en pocos días sea posible entregar un amplio número de generadores para que al menos haya un suministro básico de electricidad a ciudades grandes y pequeñas “. “El invierno está encima, no hay electricidad ni gas, no hay tiempo que perder”, ha añadido.

