Metro modifica contrato para incluir pólizas del túnel que irá por debajo del cauce del Canal

El Metro de Panamá continúa ajustando el contrato firmado con el consorcio HPH Joint Venture para la construcción de la línea 3 hacia Panamá Oeste.

Hace 15 días la Contraloría General recibió la segunda adenda que realizará el metro para la construcción del monorriel de 25 kilómetros. Esta adenda sería para incorporar la pólizas de seguro de riesgo y responsabilidad civil vinculadas a la construcción del tramo soterrado de 6 kilómetros que pasará por debado del cauce del Canal de Panamá.

La primera adenda aprobada a mediado de años fue para incluir el túnel en el proyecto, luego que en 2020 el Gobierno de Laurentino Cortizo decidió postergar la construcción del cuarto puente, estructura que permitiría el paso del monorriel sobre el cauce del Canal.

Las adendas 1 y 2 no modificaron no modifican el monto del contrato pactado en $2 mil 844 millones, incluido el contrato. Por el momento, no se conoce cuánto costará la construcción del tramo soterrado, pero se estima que podría alcanzar los 426 millones de dólares.

No será hasta mediados del primer semestre de 2023 cuando se conocerán los detalles del diseño y costos del túnel, estudios que son realizado por el grupo coreano integrado por las empresas Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd, y Posco Engineering Construction.





Source link