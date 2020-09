Metro buscará nuevamente el título en el Béisbol Mayor

“Muy contento de estar con Metro, tomamos la decisión de jugar el certamen y siento que podemos hacer un gran trabajo con el equipo, siempre he admirado a peloteros como Gilberto Méndez, Isaac Monroy, desde niño los he admirado y jugar con ellos es importante para mí, porque siento que puedo aprender de ellos”, dijo García.

