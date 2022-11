Meter el móvil en arroz y otros mitos que no debes hacer si tu dispositivo se ha mojado

Por último, uno de los errores más peligrosos es intentar cargar el aparato como si no pasara nada . Los conectores de carga suelen contar con una protección que evita posibles filtraciones de líquidos hacia las partes más sensibles de su interior, pero esto puede no ser así con los contactos de los cables de carga, que pueden mojarse al ser conectados y convertirse en peligrosos transmisores de electricidad a través del agua.

