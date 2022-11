Metaverso: cómo funciona el multimillonario negocio de la compra y venta de tierras en el mundo virtual

La venta récord de The Fabricant hasta el momento alcanzó los US$19.000, aunque se vendió como NFT (una pieza de arte digital) y el avatar del propietario no lo ha usado.

A principios de 2022, abrió una nueva tienda en Old Bond Street de Londres que vende ropa y algunos tokens no fungibles (NFT) a cambio de criptomonedas como Bitcoin y Ether, aunque también acepta libras.

“Mi mamá me llamó y me dijo: ‘¿Qué hiciste? ¿Por qué, estás loco? ¿Por qué gastas tanto dinero, qué es esto? ‘”, relata.

