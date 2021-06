Metallica, Muse, Imagine Dragons, The Killers y otros artistas confirmados para el Mad Cool 2022

Tras las cancelaciones anunciadas por la organización del Mad Cool Festival para las ediciones de 2020 y 2021 con motivo de la pandemia, el festival ha hecho público el nuevo cartel con un total de 104 artistas y bandas confirmados para el evento del año 2022.

Entre estos destacan grupos y artistas de reconocido prestigio, como Metallica, Muse, Imagine Dragons, The Killers, entre otros muchos que actuarán el 6, 7, 8 y 9 de julio de 2022.

Se pueden adquirir las entradas en la web oficial de Mad Cool Festival, aunque aquellas personas que ya tuvieran las entradas para las ediciones de 2020 o 2021 y decidieran conservarlas, pueden utilizarla para los conciertos de 2022.

El cartel completo del Mad Cool Festival 2022

En primer lugar, durante el miércoles 6 de julio de 2022, los asistentes tendrán como cabeza de cartel a Metallica, Twenty One Pilots y Placebo. Además, se sumarán a la fiesta otros grupos y artistas, como Carly Rae Jepsen, Wolf Alice y Yungblud, entre otros muchos.

Ya el jueves, el 7 de julio de 2022, se darán en el Mad Cool Festival los conciertos de Imagine Dragons y The Killers, que actuarán como cabeza de cartel para este día. A estos se añaden Deftones, St. Vicent, Foals, Sigrid y Tove Lo, entre otros artistas.

Para el 8 de julio de 2022, los cabeza de cartel son Muse y Faith No More, además de actuar también ALT-J, The War On Drugs, MØ, Jamie Cullum, Parcels y otras bandas y artistas más.

Por último, el 9 de julio de 2022, cierran el festival Kings of Leon y Pixies como cabezas de cartel, con las actuaciones añadidas de Royal Blood, Zara Larsson, Editors y Leon Bridges, entre otros muchos que despiden esta gran edición del festival.

Este es el cartel completo con todas las bandas y los artistas confirmados para el Mad Cool 2022: