Metallica anuncia dos nuevos conciertos en Madrid para julio del 2024

Un porcentaje de los ingresos de cada entrada irá a la fundación de Metallica All Within My Hands , cuyo fin es recaudar fondos para ayudar a la creación de comunidades sostenibles a través de la educación y la lucha contra el hambre.

La banda contará el día 12 con Architects y Mammoth WVH como grupos invitados, mientras el 14 se subirán al escenario junto a Five Finger Death Punch y Ice Nine Kills.

You May Also Like