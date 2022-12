Meta cierra su división de ‘conectividad creativa’

Meta cierra Connectivity (su división de redes de telecomunicaciones) diez años después de lanzar la iniciativa. La compañía afirma en Light Reading que dividirá la división entre sus equipos de ‘Infraestructura’ y ‘Productos centrales’ , no obstante, la acción no afectará en la participación de Telecom Infra Project (TIP) que continúa desarrollando estándares abiertos y desagregados en varias tecnologías de comunicaciones.

