Messi y Cristiano, duelo esperado en la Champions League en el Grupo G

El Barcelona tendrá en el Juventus de Turín al rival más cualificado en el grupo G de la primera fase de la Liga de Campeones, y un duelo mediático entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, los dos jugadores con más balones de Oro de la historia, en un grupo con Dinamo de Kiev y Ferencvaros como convidados de piedra.

El Barça, que por una vez no partía como cabeza de serie en un sorteo, y el Juventus son los grandes favoritos, en un duelo que reúne muchos alicientes, sobre todo después del trueque de futbolistas que se produjo a finales de la pasada temporada.

Cambió de camiseta el azulgrana Arthur Melo y también Miralem Pjanic. Los dos equipos cuentan con nuevos entrenadores, el mítico Andrea Pirlo sustituyó a Maurizio Sarri, mientras que el héroe de Wembley, Ronald Koeman, es el nuevo entrenador del Barça.

También se verán las caras dos grandes promesas holandesas, el central de Ligt y el centrocampista de Jong, grandes amigos fuera del campo y que dieron el gran salto a Turín y Barcelona, respectivamente, después de lucir en el Ajax de Amsterdam.

Por su lado, Real Madrid, encara el reto de volver a ser protagonista en la Liga de Campeones, una vez acabado el reinado con el que conquistó cuatro de cinco ediciones, y buscará el primer puesto del Grupo B que le evite las malas experiencias de octavos de final de las dos últimas ediciones, contra Inter de Milán, Shakhtar Donetsk y Borussia Mönchengladbach.

Un grupo que no permite distracciones. El Real Madrid evitó los ‘cocos’ del primer bombo al ser emparejado con un Shakhtar Donetsk de sabor brasileño, pero se llevó las opciones que nadie deseaba del tercero y cuarto. Un grande que está de vuelta como el Inter de Milán y el vertiginoso Borussia Mönchengladbach de Marco Rose.

Medirá el Grupo B el crecimiento de un Real Madrid que sufre en Europa la pérdida de un gran referente como Cristiano Ronaldo. Desde el adiós del astro portugués, el rey de Europa se desplomó en su competición preferida. Lastrado por dos segundos puestos en las fases de grupos para un cruce de octavos que puede deparar un rival de la entidad del Manchester City de Pep Guardiola. Fue su último verdugo y anteriormente, el Ajax.

Un duro examen para Zinedine Zidane, el técnico de las tres ‘Champions’ consecutivas, que plasmará el momento de un Real Madrid que fichó jóvenes valores para volver a reinar algún día, sin posibilidad de competir con clubes de fichajes millonarios.

Grupo A: Bayern Munich, Atlético de Madrid, Salzburgo y Lokomotiv de Moscú.

Grupo B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milán y Borussia Monchengaldbach

Grupo C: Porto, Manchester City, Olympiakos y Marsella

Grupo D: Liverpool, Ajax, Atalanta y Midtjylland

Grupo E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar y Stade Rennes

Grupo F: Zenit st Petersburgo, Borussia Dortmund, Lazio y Club Brujas

Grupo G: Juventus, Barcelona, Dinamo Kyev y Ferencvaros

Grupo H: PSG, Manchester United, Leipzig y el Istanbul Basaksehir

The official result of the #UCLdraw!

Most exciting group stage match? pic.twitter.com/d7ynuEjPq3— #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020