Messi vuelve al ruedo de la Albiceleste con ambición de Mundial

“Hay que aprovechar el envión (de la Copa América) y sobre todo a esta camada de jugadores. Les dije que ellos eran el futuro de la Selección y no me equivoqué”, ponderó Messi después de la conquista sudamericana.

A los 34 años, Messi he reiterado la mayor ambición que aún cobija en su fuero íntimo: “Quiero ganar un Mundial”. En principio rompió un hechizo de no poder triunfar en un campeonato de mayores con la selección al conquistar la Copa América frente a Brasil (1-0) el 11 de julio en el estadio Maracaná.

