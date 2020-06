Según han informado varios medios, Messi ya ha decidido no ejercer esa cláusula , que expiraba en este mes, por lo que seguirá vistiendo la elástica blaugrana , por lo menos hasta el 30 de junio de 2021. Una vez que se cumpla la fecha máxima para que esa cláusula ya no tenga validez, arrancará el próximo gran objetivo de Bartomeu y su Junta: que Messi renueve su actual contrato .

You May Also Like