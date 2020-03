Messi se machaca en casa con sus hijos durante la cuarentena del coronavirus

El estado de alarma decretado en España para combatir el coronavirus no solo ha paralizado las principales competiciones, ya que ha obligado a los deportistas a trabajar en sus casas mientras dure la cuarentena obligatoria. Leo Messi no es una excepción y se machaca en el gimnasio de su domicilio, como ha quedado claro en un vídeo difundido en sus redes sociales.

