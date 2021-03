Messi no podrá votar en las elecciones del FC Barcelona

De esa manera, aquellos socios que no tengan una sede en su comarca, no podrán salir para ejercer su derecho , algo que, según ha desvelado COPE, le ocurre a Messi. El capitán azulgrana reside con su familia en Casteldefells , una zona confinada de la que no podrá salir para votar en las elecciones del club.

You May Also Like