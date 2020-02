“Messi no es Cristiano, fracasaría en la Premier”

Emmanuele Petit, exjugador francés que limitó en el Barça entre otros equipos, ha afirmado con contundencia que Messi no podría triunfar en la Premier League.

A raíz de los rumores que sitúan al argentino en el Manchester City de Pep Guardiola, el francés ha querido dejar claro que no le ve en Inglaterra: “No es Cristiano, él fracasaría en la Premier League. No creo que esté hecho para esa intensidad”, dijo.

Petit considera que hay una razón principal por la que no encajaría: “No le gusta que estén todo el rato dándole patadas y apretándolo, no está acostumbrado porque en España está protegido”, explicó.

“Sin duda sería un placer para los hincha ingleses verlo en la Premier pero no veo por qué un club como el Manchester City , por ejemplo, tiraría la casa por la ventana para fichar a Messi por 32 o 33 año”, añadió.