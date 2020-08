Messi no acude al test de Covid-19 del Barça, el divorcio se consuma

Al no considerarse miembro de la plantilla que dirigirá el nuevo entrenador, Ronald Koeman (nombrado el 19 de agosto), Messi no se ha dejado ver en la primera cita de la nueva temporada, este domingo.

“Para el capitán barcelonés, como comunicó en su correo del martes, su compromiso con el Barcelona se ha terminado, no tiene más obligación de presentarse a exámenes ni a entrenamientos. No forma parte de la familia azulgrana. Pone fin a una aventura que ha durado 20 años”, señaló el diario deportivo Marca, el más vendido de España, sobre un jugador de 33 años que llegó al Barcelona con 13.

