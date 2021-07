Messi, Mbappé, Kane, Griezmann, Pogba, Cristiano… Un mercado de fichajes con más estrellas que nunca

Caso parecido al de Mbappé. Acaba contrato en 2022 y no parece tener intención de renovar. Eso sí, en el Manchester United no ven con malos ojos su traspaso. Descartados los ingleses, el PSG parece el único equipo capaz de afrontar su fichaje.

Su futuro va ligado al de Leo Messi : el Barça no puede permitirse pagarles a ambos. Así las cosas, la entidad culé ya ha puesto en el mercado al galo, que quería seguir de azulgrana pero que no se opondrá a una salida.

Lo que sí tiene claro Mbappé es que no va a forzar una salida . Ni se declarará en rebeldía ni presionara para una venta. Por detrás, es un secreto a voces, está el Real Madrid, club que anhela su fichaje desde que se le escapó en 2017. La relación entre Florentino Pérez y Al-Khelaifi es buena, pero el jeque ya le comunicó al presidente blanco que no tenía intención de negociar.

