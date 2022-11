Messi: ‘Llego en un gran momento en lo personal y en lo físico’

“Es algo hermoso que mucha gente que no es argentina desea que Argentina sea campeón, en buena parte por mi. Soy un agradecido por el cariño que recibí en toda mi carrera. Esto es una muestra más. Me pone feliz que mucha gente desee lo mismo que yo”, aseguró.

“Antes no lo pensaba, solo disfrutaba de jugar y los partidos eran tan seguidos, cada tres días, que no daba tiempo. Enseguida llegaba el siguiente partido y quería más, seguir ganando. Pasaban desapercibidas cosas importantes. Hoy soy más consciente”, señaló.

El jugador afirmó que no ha efectuado una preparación particular para este Mundial y que se limitó a acumular el máximo de minutos con su club.

