Messi le responde a La Liga que puede irse del Barcelona sin pagar 700 millones

Una fuente cercana a Leo dio a conocer a media mañana de la existencia de dicho comunicado, especificando que únicamente sería en respuesta al que hizo LaLiga, no yendo más allá… Pero el tono del mismo, la contundencia del escrito provocó, provoca, que las dudas regresen al primer plano. Por más que desde el entorno del jugador no se dieron más pistas.

You May Also Like