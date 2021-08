Messi jugará con el simbólico Nro. 30; dice que tiene hambre de ganar trofeos en el París Saint Germain

Durante la presentación, Messi mostró su camiseta: será el nro.30. (Photo by Aurelien Meunier – PSG/PSG via Getty Images)

PARÍS, 11 ago (Reuters) -Lionel Messi dijo el miércoles que está encantado de haber fichado por el club francés París Saint Germain y que está dispuesto a ayudar al equipo a conseguir el primer título de la Liga de Campeones de su historia.

El delantero argentino había acordado quedarse en su antiguo club, el Barcelona, después de que su contrato expirara a finales de junio, pero la semana pasada el club español admitió que no podía permitirse pagar su salario sin incumplir la normativa financiera del fútbol español.

El martes firmó un contrato de dos años con opción a un tercero con los parisinos.

NÚMERO SIMBÓLICO

“Por eso estoy aquí. Es un club ambicioso”, dijo Messi, que llevará el dorsal número 30, que fue su primer número en el primer equipo del Barcelona en 2006, en una conferencia de prensa.

“Se ve que están dispuestos a luchar por todo”

“Mi sueño es ganar otra Liga de Campeones, y creo que este es el lugar ideal para hacerlo”.

El argentino reconoció no saber cuándo podrá debutar, dado que no ha jugado desde que ganó la Copa América con su país el mes pasado.

“Estoy volviendo de las vacaciones. Necesito un poco de pretemporada y ponerme en marcha. Ojalá pueda debutar pronto, pero no puedo dar una fecha. Depende de los entrenadores”.

LOCURA ENTRE LOS AFICIONADOS

Muchos se preguntan cómo puede el PSG permitirse fichar a Messi respetando la normativa de la UEFA sobre el Juego Limpio Financiero (FFP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el presidente y director general del club, Nasser Al-Khelaifi, que estaba sentado junto a Messi, insistió en que el acuerdo está dentro de sus posibilidades económicas.

Messi desató la locura entre sus admiradores en París (Photo by Aurelien Meunier – PSG/PSG via Getty Images)

“Siempre estamos atentos al Juego Limpio Financiero. Es lo primero que comprobamos con la dirección comercial, financiera y jurídica para ver si podemos hacerlo antes de fichar a alguien”, dijo.

“Creo que los medios de comunicación tienen que centrarse en lo positivo y no sólo en lo negativo de estos fichajes, sino en lo que él aporta. Es un activo increíble para el club”.

Al-Khelaifi se vio respaldado por los miles de hinchas emocionados que se habían reunido a las puertas del estadio Parque de los Príncipes de París, y que hicieron sonar tambores, ondearon banderas y corearon el nombre de Messi.

“Estoy muy agradecido a la gente, fue una locura”, dijo Messi.

“Yo estaba en Barcelona y la gente ya estaba en la calle. Quiero agradecerles y vamos a disfrutar muchísimo. Ojalá sea un año bueno para ellos y a nivel deportivo también”.

Nelson Dross, seguidor del PSG de 17 años, dijo a Reuters: “¿Por qué le quiero? Porque nos hace soñar. Es un mago, un genio”.

“Es el mejor jugador del mundo”, dijo Sofiane Achi, de 19 años. “Queremos que gane la Liga de Campeones con el PSG”.

NUEVO DESAFÍO

Messi lloró el domingo al despedirse de los aficionados del Barcelona, club en el que militaba desde los 13 años, y admitió que, aunque está triste, tiene ganas de afrontar el nuevo reto y espera que entiendan su decisión.

“Antes de irme ya dije al aficionado del Barça. Siempre estaré agradecido. Esa es mi casa. Viví muchas cosas allí”, dijo.

“Los aficionados del Barça sabían que me uniría a un buen club, que lucharía por la Liga de Campeones, porque me conocen, me gusta ganar, soy un ganador y quiero seguir haciéndolo”.

“Ellos sabían que iría a un equipo fuerte. Me conocen, saben que me gusta ganar. Quiero seguir cumpliendo objetivos. No sé si nos vamos a enfrentar, si pasa, por un lado será lindo volver a Barcelona. Y por otro lado será muy raro volver a jugar a mi casa con otra camiseta. Pero es fútbol y puede pasar.”

(Reporte de Sudip Kar-Gupta; Edición de Richard Lough; Edición de Alison Williams; Traducido por Tomás Cobos)

