Messi es baja contra el Eibar y puede haber jugado ya su último partido con el Barça… con derrota

El capitán no acudió a la sesión matutina de entrenamiento “ con permiso del técnico ” y no formará parte de la convocatoria para el último partido. “De esta manera, el crack argentino puede afrontar un pequeño descanso antes de la Copa América , después de una temporada en el que ha sido uno de los jugadores con más minutos de la plantilla”, explica el Barça.

Messi da la espantada y no volverá a jugar con el FC Barcelona esta temporada… y quizás nunca más . El futbolista argentino no estará en el último partido de LaLiga en el que los azulgranas visitarán al Eibar , ya descendido. Este viernes, el club ha emitido un comunicado explicando la ausencia del jugador del entrenamiento y confirmando que no estará en Ipurúa.

