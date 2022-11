Messi entrena aparte por cuidados extremos con la Selección ArgentinaMediotiempo

“Me tomó por sorpresa, estaba disfrutando con mi familia y me llamaron, así que ahora me voy a Qatar con una ilusión enorme ”, dijo Correa. El atacante superó una intervención del corazón hace ocho años y también estuvo en la lista preliminar para Rusia 2018 , pero se quedó afuera.

No se informaron los motivos, pero habitualmente esto sucede en caso de lesión, recuperación o prevención. Argentina debutará el martes ante Arabia Saudí por el Grupo C , que también integran México y Polonia.

