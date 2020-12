Messi dice que Barcelona es su vida

BARCELONA — Lionel Messi rompió el silencio y, en diálogo con La Sexta, habló de todo: Barcelona, su presente, lo que vivió el último tiempo y, lo más importante, su futuro.

Lionel Messi celebra su gol ante Valladolid, con el que superó el récord de Pelé. AP

El argentino mandó un mensaje a los aficionados catalanes con contundencia: “Siento todo por la camiseta del Barcelona, este equipo es mi vida. Estoy desde los trece años, llevo mas tiempo viviendo acá que en mi propio país. Aprendí todo acá y el club me formo como jugador y persona. Yo siempre dejé todo por el Barcelona y tengo una relación de amor porque es todo lo que viví desde que estoy acá”.

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, Leo admitió que no se sintió feliz durante el verano pasado. “Yo estoy bien hoy por hoy. Es verdad que la pasé muy mal en el verano y antes también por cómo terminó la temporada. Ahora estoy con ganas de pelear por las cosas que vamos a jugar, estoy ilusionado pero sé que el club está pasando por un momento complicado en todos los niveles. La institución está muy mal económicamente y va a ser difícil volver a donde estaba antes. Fue dura la caída con Bayern por como se perdió y por el año que veníamos teniendo. Podíamos perder pero no de esa manera”.

La Serie A, Copa del Rey, UFC, miles de eventos en vivo, series originales exclusivas y mucho más, todo en HD. Suscríbete aquí

Messi dijo que no arrepentirse del episodio del burofax, incluso dijo que lo volvería a hacer. “El burofax volvería a enviarlo. Yo le dije los últimos seis meses al presidente que me iba y me quería ir, que me ayude pero siempre me decía que no. Así que fue una manera de decir ‘me quiero ir en serio’. Sabia que este año iba a ser de transición, de gente nueva y yo quería seguir luchando por conseguir mas títulos, por volver a pelear Champions y La Liga. Sentía que era el momento de irme y quería hacerlo bien. El presidente empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mí”

También rechazo la forma en que fue sacado el uruguayo Luis Suárez. “Me pareció una locura lo que hicieron con Luis por cómo se resolvió todo, por cómo se fue y porque se fue gratis y se lo dieron a un equipo que iba a pelear por los mismos objetivos que nosotros”.

Messi se dio tiempo para hablar sobre el fallecimiento de Maradona. “Cuando se murió Diego estaba en mi casa y me llegó un mensaje de mi papá, puse la tele y me enteré de todo. Fue una locura, no podía creerlo porque, si bien todos sabíamos que Diego no estaba bien, nadie suponía que iba a pasar lo que pasó. Nadie puede creer que Maradona haya muerto y que no esté más. Era normal lo que fue el funeral por lo que fue Diego y lo que hizo por Argentina, lo que siente el argentino por él. La verdad que se merecía todo”.

2 Relacionado

“La camiseta de Newell’s que usé me la regalaron desde el club y yo la tenía ahí guardada. Me parecía que era el momento de utilizarla. Venía de partidos sin hacer goles, pero ese día fui sabiendo que tenía que hacer uno”.

Finalmente, el argentino dijo que no tiene claro su futuro. “Sé que hay gente que quiera que siga en el club como también otros que no quieren después de todo lo que pasó. Voy a hacer lo mejor para el club y para mí, eso seguro. Me voy a quedar a vivir en Barcelona y, después cuando me retire, quiero involucrarme desde algún lugar al club. Siempre quise tener la experiencia de vivir en Estados Unidos, después si pasa o no, no lo sé.

“Al hincha le digo que no sé si me voy o no, pero si me toca irme espero que sea de la mejor manera y volver algún día para poder trabajar en el club y aportar para que la institución mejore. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador, incluyéndome a mí. Ojalá el presidente que venga haga bien las cosas para volver a ganar cosas importantes”.