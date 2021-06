Messi dejará de ser jugador del Barcelona por primera vez en 20 años

El Barcelona necesita el sí definitivo del argentino para poder cerrar otros acuerdos de patrocinio, ya que las marcas no quieren firmar mientras no se defina el futuro de Messi , puesto que si el club no tiene al jugador de 34 años, seguramente el contrato vale menos.

Joan Laporta tiene cuatro meses como presidente y su prioridad siempre ha sido la renovación de Leo , ya que no quería ver que el jugador rosarino se desligara del club aunque sea de forma temporal, algo que no ha pasado desde que se unió en 2000 a la Masía .

