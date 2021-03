Messi claudica frente a Mbappé en su ¿último? partido de Champions con el Barça… y con el PSG suspirando por él

Messi no volverá a jugar esta temporada la Champions y quién sabe si vuelve a Europa defendiendo los colores de su vida. La llegada de Joan Laporta ha aclarado mucho el panorama y su imagen votando se ha leído como una seña inequívoca de que tiene interés por el club blaugrana más allá de lo que pase en el terreno de juego, pero no todo depende de las ganas.

La despedida de Messi de Europa ha sido agridulce. Por un lado, ha demostrado que aún tiene calidad para aburrir con un golazo por toda la escuadra . Por otro, que los penaltis siguen siendo su talón de Aquiles (como el legendario héroe griego, también tiene fallos). Mientras, Mbappé, le ha metido cuatro goles en dos partidos, y uno de ellos desde los once metros. Él, a diferencia del ’10’ barcelonista, no erró.

You May Also Like