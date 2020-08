Messi amenaza con irse, Setién es cesado y Koeman toma las riendas

“Existen jugadores de cierta edad con quienes podemos comenzar a sentir dudas, aunque un jugador que tenga 31, 32 o incluso 33 años no se encuentra necesariamente acabado… todo depende del hambre que se sienta y si se quiere darlo todo por el club. Solo quiero trabajar con jugadores que quieran estar aquí y si no están contentos acá, pues deben decirlo. Sólo quiero contar con gente dispuesta a darlo todo por el Barça”.

El Barça cuenta con la nómina más abultada del fútbol mundial: la contabilidad de esta temporada revela que se acerca a los €500 millones anuales. Bartomeu admitió esta semana que se trataba de un “problema” y con el club previendo una caída en ingresos para la próxima campaña de aproximadamente €320 millones debido a la crisis del coronavirus, necesitan reducirla. Eso será más fácil decirlo que hacerlo en medio de una pandemia, considerando también que la mayoría de ellos preferiría quedarse con el equipo. Probablemente fue por ese motivo que Koeman se expresó en un tono más conciliatorio en la jornada del miércoles. Dijo que la edad no era importante; no obstante, exigiría hambre y compromiso a sus jugadores.

En enero pasado, las cosas no comenzaron bien cuando Setién reemplazó a Valverde, quien había sido una figura popular entre los jugadores más veteranos de la plantilla. A partir de allí, todo rodó por el precipicio. Varias fuentes explican que grandes facciones dentro del plantel, incluyendo al propio Messi, no tuvieron buena relación con Setién y su cuerpo técnico desde el primer día. Rápidamente se hizo evidente que la relación de los jugadores con Eder Sarabia, asistente de Setién, fue particularmente amarga. Mientras tanto Jon Pascua, entrenador de porteros de Setién, ni siquiera se le asignó trabajar con el arquero Marc-Andre ter Stegen. Esa labor siguió siendo de José Ramón de la Fuente, quien desempeña el cargo desde que Tito Vilanova lo contrató en 2012. Ha laborado con Ter Stegen desde 2014 y ambos han forjado un estrecho nexo.

“No es un reto fácil”, reconoció Koeman durante su presentación oficial, celebrada después del almuerzo del miércoles. “Todo el mundo sabe lo que el Barça es para mí, es mi casa, y voy a tener la posibilidad de entrenar a este equipo tan grande. No es fácil y no son momentos buenos y además este club siempre exige lo máximo. Pero eso me gusta, así debe ser”.

