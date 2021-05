Mesa para protección de la niñez y citación por caso de albergues

La mesa técnica debe analizar el proyecto No. 567, del perredista Héctor Brands, que establece una política pública para el reconocimiento y protección de los derechos humanos de los menores en el país y nacionales que se encuentren en el extranjero, así como el proyecto No. 569, impulsado por la diputada del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, Corina Cano, que busca instituir el régimen de protección integral de los menores.

You May Also Like