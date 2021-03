Mesa del diálogo por la CSS toma seis horas discutiendo definición de consenso

Reyes alegó que ninguno de los cinco puntos establecidos por el Conato para participar en la mesa se han cumplido. Entre estos el retorno al sistema solidario, el facilitador debía ser decidido por la mesa plenaria, la no división de la CSS, participación exclusiva de los verdaderos actores de la CSS y la no participación con voz y voto de los representantes de partidos políticos.

La sesión plenaria de la mesa del diálogo nacional por la Caja de Seguro Social (CSS) dedicó ayer las seis horas de la reunión para discutir la definición de la palabra consenso que se aplicará en las decisiones que se adopten a futuro, y al finalizar, no hubo votación. El encuentro, que fue transmitido por el canal de Youtube de la CSS, se convocó a las 9:30 a.m. pero hasta pasadas las 3:30 p.m., cuando se cumplió el término de la reunión, no se logró un acuerdo.

