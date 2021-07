Merluza, sargo, pulpo… ¿Qué pescados están de temporada en julio?

Julio no es un mes muy de caza, por eso lo mejor durante este mes veraniego es comer la carne de la que disponemos todo el año en los supermercados gracias a las granjas . Las más populares son el pollo, el cerdo, la vaca, la ternera o etc. Eso sí, debemos acordarnos de comerlas con moderación, especialmente las rojas, pues en exceso, son perjudiciales para la salud. Si queremos contribuir a que se respeten los derechos de los animales, siempre podemos elegir opciones ecológicas o criadas al aire libre.

Sardina: Consumida fresca, la humilde sardina no debería faltar en ningún hogar, sobre todo si hay niños, pues es uno de los pescados más sanos y completos. Es pequeño -no tiene metales pesados-, no le falta omega 3, tiene fósforo para fortalecer los huesos y vitaminas B, E y D.

