Merkel quiere sumar un ‘confinamiento exprés’ a la vacunación para acelerar el fin de la pandemia

No se podrán utilizar los trenes regionales ni de larga distancia ni se podrá acceder a las estaciones si no se lleva mascarilla e incluso se podrán presentar cargos penales si hay reincidencia.

Una portavoz de Deutsche Bahn ha explicado al diario Welt am Sonntag que hasta ahora la cifra de negacionistas ha sido baja, pero a partir de ahora y durante seis meses las autoridades contarán con una normativa para poder expulsar a quien no utilice la mascarilla .

