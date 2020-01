Merkel no cree que la UE logre un acuerdo sobre presupuesto

BRUSELAS, Bélgica (EFE). -La canciller alemana, Angela Merkel, afirmó que no cree que los líderes europeos lleguen a un acuerdo sobre el presupuesto comunitario para el periodo 2014-2020 en la cumbre extraordinaria que celebran en Bruselas.”No creo que en esta ronda lleguemos aún a donde debemos estar, es decir, a un acuerdo unánime”, indicó Merkel a la prensa a su llegada al Consejo de la UE.La canciller explicó que los líderes, que estuvieron reunidos hasta altas horas de la madrugada, tuvieron la ocasión de “examinar la propuesta” hecha por el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, que plantea un recorte de 80 mil millones de euros en el próximo presupuesto plurianual comunitario.A juicio de Merkel, el no lograr un consenso en esta reunión “no es dramático, si lo tomamos como una primera etapa”. Según explicó, “las posiciones son aún muy distantes”, y añadió que, “si es necesaria una segunda etapa, nos tomaremos el tiempo necesario”.La última propuesta de Van Rompuy, que los líderes europeos deben valorar hoy, consiste en mantener los 80 mil millones de recorte, a la vez que se redistribuyen los recursos de manera que incida menos en las sensibles partidas de agricultura y cohesión.Por su parte, el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, afirmó a su llegada al Consejo que la última propuesta “va en la buena dirección”, aunque se pronunció en la línea de Merkel en cuanto a que desconfía de que se pueda llegar todavía a un acuerdo. “Hay progresos, pero los progresos son insuficientes”, subrayó. Según Juncker, “hoy las posiciones están alejadas unas de otras y será difícil conseguir un acuerdo definitivo”.

