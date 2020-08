Merkel admite que no se calibró bien dimensión de viajes a zonas de riesgo

Al mismo tiempo, ha afirmado no haberse podido imaginar en el caso de España, por ejemplo , “que hubiera que volver a declarar todo el país zona de riesgo”. “Son evoluciones que no podemos prever” , ha dicho. y ha agregado que estamos ante “un desafío sin precedentes” respecto al cual sólo se pueden tomar decisiones sobre la base de lo que se conoce en un determinado momento , readaptando las medidas según va cambiando la situación. La canciller ha señalado, de todas formas, que durante el verano, las opciones de turismo han sido muchas.

