¿Merece la pena regalar o comprar un móvil con 5G en Navidad para 2021?

Respuesta: el consumidor puede decantarse por comprar ya un teléfono con 5G, pero lo idóneo sería esperar un poco . Este 2020 se ha producido en España la expansión de la conexión, sí, aunque también hay que tener en cuenta que esta fase inicial de despliegue pasa por el 5G NSA (Non Standalone) y se apoya en la infraestructura de 4G existente . Por lo tanto, por ahora en la práctica no se van a notar mejoras significativas.

You May Also Like