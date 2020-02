¿Merece la pena estar soltero? No tienen ventajas fiscales y pagan más por el seguro del coche

Pero, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Entre otros, que los singles acaban el año con un patrimonio personal de 7.500 euros menos que los casados en la misma situación económica ; y son los que más préstamos solicitan. También viven más estresados, no solo por su capacidad adquisitiva, sino porque deben asumir en solitario sus responsabilidades familiares. No obstante, están más conectados con sus padres y amigos.

Así, y aunque la Constitución española niega la posibilidad de discriminar por estado civil o sexo, la realidad es bien distinta. Los solteros no solo no pueden beneficiarse de determinadas ventajas fiscales –como la tributación conjunta del IRPF y las bonificaciones en el impuesto de sucesiones en algunas comunidades– sino que pagan más por determinados servicios. Porque la oferta no está pensada para ser uno.

You May Also Like