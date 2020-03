Mercurio, salmonela, anisakis, listeria… ¿Qué alimentos se deben evitar para tener un embarazo saludable?

Julio Maset brinda algunos consejos esenciales para poder llevar una alimentación saludable y segura durante el embarazo. Además de todas las recomendaciones anteriores beber el agua suficiente, no fumar ni beber alcohol es esencial para que el desarrollo del bebé no se vea afectado.

Lo primero es que “comer por dos” no es nada recomendable. De hecho, es fundamental que las futuras madres no suban demasiado de peso, ya que esto podría perjudicar al bebé. Lo mejor es reducir las cantidades y hacer más comidas al día , eso sí, siempre comiendo “de forma variada y equilibrada”, como nos recuerda el doctor Julio Maset, médico de Cinfa.

