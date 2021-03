Mercedes presenta modelo con el que Hamilton irá por récord

“Me encuentro en una posición afortunada. He conseguido la mayor parte de lo que quería”, añadió. “Así que no hay una necesidad real de planificar nada de cara al futuro con mucho margen”.

“Incursioné en el automovilismo porque me gusta estar detrás del volante y eso siempre ha sido la esencia de lo que hago. Si sólo me desviviera en los elogios y los títulos, temo que perdería mi norte”, dijo el piloto británico de 36 años. “Se trata de poder seguir sonriente al ponerme ese casco y salir del taller disfrutando competir”.

