Mercadona retira una de sus pizzas más vendidas y el drama se apodera de las redes: “Tantos momentos juntos, DEP”

Tantos momentos juntos , DEP margarita , no era de las mejores pizzas del Mercadona pero para matar el hombre rápido no estaba mal 😔 pic.twitter.com/IpyjlwTFEV

Tras la confirmación de Mercadona, las reacciones de los usuarios en la red social no se han hecho esperar.

Hola de nuevo. Acabamos de realizar la consulta con tu tienda y nos confirman que ya no está disponible en el surtido. No obstante, vamos a pasar nota a los responsables de tu interés en tenerla disponible de nuevo. Gracias por tu consulta y disculpa las molestias. ¡Un saludo!

Mercadona ha confirmado a varios clientes a través de Twitter la noticia. "Sentimos comunicarte que ya no disponemos de este producto ", indicaron a un consumidor, mientras que a otro le respondieron:

