Mercadona pone a la venta sus colecciones de fragancias para regalar estas Navidades

Para los hombres, destaca el Extra Time Likes For Him con fragancia y mochila; el Como Tú Plata, con eau de toilette, mini vaporizador y gel de baño; el lote Él, con fragancia, gel-champú y caja madera; o el DJ Mariio, compuesto por eau de toilette, gel de baño y champú, presentado en una bandeja de plástico 100% reciclado e inspirado en el youtuber que da nombre a la colección.

Entre este amplio surtido, para las mujeres destaca el lote Rose Nude compuesto por un eau de parfum en frasco y en roll on, un body milk, y una caja joyero; el Elección, que cuenta con un eau de parfum, body milk, crema de manos y una caja-joyero con espejo; el Como Tú Oro, con un eau de toilette, un mini vaporizador una vela perfumada, o bien, el Extra Time Likes For Her, con una fragancia y un práctico neceser.

