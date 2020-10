Mercado laboral dinámico | La Prensa Panamá

Cuantos más bajos sean los salarios reales, más trabajo demandarán las empresas. Cuantos más elevados sean los salarios, más gente querrá trabajar. Para mi esta sencilla propuesta lo explica todo. No veo la necesidad de recurrir a los grandes teóricos clásicos del trabajo (aunque no está de más, se aprende mucho de Adam Smith, David Ricardo, Carl Menger y hasta Marx), los mercados laborales abiertos en economías de libre mercado funcionan. En tiempos de expansión económica distribuyen mejor la riqueza y en tiempos de contracción brindan la flexibilidad necesaria para que las empresas se mantengan funcionando, permitiendo así la preservación de la mayor cantidad posible de puestos de trabajo y el regreso con creces de los que se perdieron.

