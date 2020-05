Merca Panamá con presencia de deterioro, basura y aguas negras

A solo 1 año de haber puesto en operación el proyecto Merca Panamá, las instalaciones del mercado agrícola más grande de la ciudad capital a una inversión de 300 millones de dólares, ya sufre deterioro y abandono por el mal uso. Se trata de un problema heredado por la administración de Juan Carlos Varela que mantuvo en el abandono la estructura del mercado y luego lo puso a operar en el último año de su gestión.

Un informe técnico ha detectado problemas de salubridad, seguridad, negociados y otras anomalías. Esto incluye arrendamientos irregulares de locales a precios que llegan hasta los 15 mil dólares, extranjeros indocumentados trabajando en los puestos de venta, aguas servidas debajo de las pesas de los productos agrícolas, buhoneros sin carnet de salud, mal uso de las bodegas con sistemas de frío para productos que no lo necesitan, consumo de drogas y alcohol, sistemas de incendio y emergencias inoperativos por el abandono.

Panamá América tuvo acceso a dos informes preparados por los ingenieros del departamento de planificación de la empresa estatal Mercados Nacionales de la Cadena de Frío que han puesto al descubierto la serie de anomalías que se dan en este momento en el nuevo mercado de la ciudad de Panamá poniendo en riesgo su operación a futuro y la salud de miles de panameños.

La inspección que dio origen a estos dos informes que presenta los problemas de cada estructura dentro del mercado y además hace recomendaciones de urgencia para evitar el pronto colapso del mercado de Panamá donde operan más de 400 puestos de ventas y en los días picos puede atender a más de 6 mil compradores.

Nave Cerro Punta

El Merca Panamá está dividido por naves. Durante la inspección en la nave El Egido y Cerro Punta se encontraron problemas con filtraciones en el techo. “La mayoría de los locales incluyendo los restaurantes están afectados con filtraciones, las canales y desagüe están en mal estado. Se está consumiendo la luz eléctrica a cuenta del Mercado Nacionales a la fecha no han solicitado el servicio directo a la empresa de distribución eléctrica. Los baños de forma permanentemente están cerrados, no se está dando este servicio a los clientes del Mercado, solo en la Nave Dolega que hay que pagar 25 centésimos, los ascensores no funcionan”, advirtió el ingeniero a cargo de la inspección.

Nave Dolega

En el área de los cuartos frío de la Nave Dolega, los inspectores encontraron que los mismos son utilizados por arrendatarios individual, no para dar el servicio de frío otros arrendatarios. Los pisos están sucios, utilizan pallets y cajas de madera, no hay supervisión por parte de los inspectores permanentes, los locales están llenos de tela arañas y están realizando actividades que nos son de la Nave como la venta de plátanos, adicional están permitiendo la venta naranjas y limón en la parte de al frente de forma irresponsable.’

2019 año en que empezó a funcionar la infraestructura del nuevo mercado. $300 millones es la inversión que se realizó en la construcción del Merca.

En esta nave, la inspección también encontró acumulación de basura en las rampas de carga y descarga, incluso se encontró a usuarios realizando trabajos de chapistería a un camión.

Las cajas rojas donde debe ir las mangueras de agua contra incendio están vacías, lo que indica que el sistema contra incendio no está funcionando. De igual manera no existen extintores en ninguna de las naves (solo están las señalizaciones de la ubicación de dichos extintores). En esta misma área los arrendatarios están desarrollando la venta en los pasillos sin control.

Naves no operativas En la nave Mixelanía, aún no operativa, los inspectores recomendaron hacer una limpieza de toda el área recoger basura y seleccionar materiales que sirven para la operación del mercado, “importante revisar los equipos que están esta área”.

También en la nave de Uso Múltiple, aún no terminada, los inspectores encontraron problemas de abandono “hemos visto dentro de esta instalación gran cantidad de materiales tanto como de línea plomería, construcción, eléctrica y pluvial”.

Los arrendatarios del Merca Panamá reconocen que se han dado una serie de situaciones, como por ejemplo filtraciones en el techo, lo cual es producto del abandono de esta infraestructura que fue terminada en el 2014 y que no fue hasta el año pasado cuando empezó a funcionar.

Yoris Morales presidente de la Asociación de Comercializadores de Alimentos de Panamá, indicó que por ejemplo en el tema d elos baños han sido vandalizados, se han arreglado y nuevamente se vandalizan.

“Como arrendatarios hemos estado detrás para que Merca cumpla con lo que tenga que cumplir y nosotros como arrendatarios cuidar la infraestructura”, dijo.

Por su parte, Esteban Fistonich de la Asociación de Distribuidores de Productos Agrícolas indicó que los arrendatarios arreglan sus módulo.

Reconoció que el Merca no tiene recaudación, ya que todavía no se les ha implementado el canon de arrendamiento y el presupuesto no les ayuda.

