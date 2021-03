Merca Panamá anuncia su nuevo horario de atención

El horario de abastecimiento, de lunes a sábado de 5:00 p.m. a 3:00 a.m ., y los domingos, de 3:00 p.m. a 3:00 a.m.

Merca Panamá anuncia que extiende el horario de atención a sus clientes, de lunes a domingo. Las ventas al por mayor de 1:00 a.m. a 3:00 p.m ., y ventas al detal de 5:00 a.m. a 6:00 p.m.

