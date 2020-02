Mensajes de WhatsApp que arruinan tu relación

¿Quién no se ha dejado llevar por las emociones y ha publicado cosas inmaduras en sus estados de WhatsApp? Esto es un grave error, porque le dices a tus contactos que tu vida amorosa no está bien y en vez de apoyarte serás un blanco para la burla de los que ven tus estados. No es necesario que todos tus contactos se enteren de los problemas que tienes con tu pareja, así que toma el teléfono y háblale directamente.

You May Also Like