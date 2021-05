Mensaje a la clase del 2020, del Colegio Las Esclavas, en su graduación

No me queda la menor duda que ustedes – promo 2020-, después de lo vivido el año pasado, si han llegado hasta aquí, serán hermanas Esclavas por siempre y mujeres de bien para nuestro país. ¡Felicidades!

Vivan, pero vidas reales, no en las redes, momentos especiales fuera de la pantalla, entren en sí mismas y allí en ese lugar especial rescaten su esencia, su razón, su propósito de vida, solo eso les dará un sentido a sus vidas y verdadera felicidad. Disfruten a sus seres queridos, no saben cuánto tiempo los tendrán, consiéntanlos y abrácenlos y sean para ellos su mejor versión. Al final es lo único que se llevarán – la satisfacción de haber vivido momentos especiales y haber cumplido ese propósito. Cuando lo encuentren verán que el camino es más fácil porque Dios les mostrará la ruta.

La mejor parte apenas empieza, el aprendizaje de la vida misma. Salgan a cambiar al mundo con los valores que han aprendido, como mujeres seguras y de bien, siempre con humildad, y como si nada hubiesen aprendido, porque es la única forma de recibir nuevas enseñanzas. No se dejen impresionar por la sociedad o por los Likes de la falsa perfección y el materialismo desenfrenado, los modos instantáneos que solo intentan acabar con la verdadera esencia del ser. Como bien nos enseña el Papa Francisco respeten al planeta y con su ejemplo enseñen a los demás a hacerlo (es nuestro principal recurso), sean modelos en su actuar, respeten al prójimo, perdonen a quienes les hayan herido y limpien su corazón de sentimientos que les roben energía y, sobretodo, dense el más grande de los Likes a sí mismas, porque ese Like es el único que necesitarán de aquí en adelante.

Como nos motivó a hacer Maria del Carmen tuvimos que probar al mundo que no estuvimos menos graduadas por no haber terminado 4 bimestres, que los sacrificios solo nos hicieron más fuertes, nos enseñaron que la carencia y los problemas solo nos hacen mejores personas y eso es justamente lo que nuestra sociedad necesita; mujeres fuertes que salgan al mundo a causar un impacto poderoso y positivo, a cambiar la corrupción por transparencia, la enfermedad por la salud, la superficialidad por sentido de propósito, la apatía por conciencia, la falta de sensibilidad por cooperación y el odio por amor. De la promo 89 surgieron abogadas, arquitectas, sicólogas, ingenieras, odontólogas, publicistas, comunicadoras, mujeres de finanza y negocio entre otras profesiones, muchas de ellas hoy en posiciones de impacto en nuestra sociedad.

Créanme que éste no es el final sino apenas el comienzo de una gran aventura que es la vida misma. Se los dice una exalumna más de la promo 89 que estuvo a punto de no graduarse, que al final se graduó con 3 bimestres en un país invadido y con la ilusión de una ceremonia formal de graduación que nunca llegó; y que como bien nos escribiera en nuestro anuario de graduación nuestra querida profesora Maria del Carmen Cabello: “No piensen en lo perdido, piensen en lo que han perdido otros, la vida, seres queridos, empleos y dignidad” (En nuestro caso por la dictadura militar y la invasión de los EE. UU. a Panamá en 1989.)

