Menos turistas, menos propina | La Prensa Panamá

“Los turistas me dicen: ‘Panamá es bello, no pensaba que tenía tantas cosas’, así que lo único que nos falta es saber vender lo que tenemos”, explica, mientras recuerda que la semana pasada solo recibió 25 dólares en propinas, cuando hace cuatro años podía regresar a su casa con 100 dólares.

