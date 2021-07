“Menos mal que ha fallado Gerard, si las falla Morata le empaláis”

“Con 1-0 para nosotros se puso peligroso porque no generamos todos lo que pensábamos y el rival comenzó a hacer transiciones, sabemos que tiene un gran entrenador, y no dejaron de buscar los espacios. Luego con la expulsión , el partido cambia completamente porque ahí ya dominamos totalmente al rival en la prórroga”, explicó.

“Al principio no planificas los penaltis, haces un equipo titular y ves que los jugadores que tienes en el campo pueden estar preparados; y luego con los cambios metimos a Rodri y Thiago para tener más gente para poder tirar, pero al final había 7 u 8 jugadores que podían tirar tranquilamente y les he dejado elegir a ellos. Había más de cinco dispuestos a tirar y alguno se ha quedado sin poder hacerlo”, desveló.

“La tanda la viví muy tranquilo porque no dependían de mí, sólo de las decisiones de los jugadores. Teníamos mucha confianza en Unai Simón y en todos ellos. Al final esperé a que fuese lo que tuviera que ser. No pasaba nada”, dijo el asturiano.

Más allá de eso, el seleccionador estaba lógicamente satisfecho. “ Siempre dije que éramos una de las ocho candidatas al título de la Eurocopa. Ahora ya estamos entre los cuatro mejores y esto nos llena de orgullo. No me conformo con semifinales, sería ridículo que cualquiera de los cuatro semifinalistas no quisieran dar ese pasito más para llegar a la final”, señaló.

