Menos de 60 euros para conseguir la afeitadora multifuncion de Philips que triunfa entre los usuarios de Amazon

Aunque la gran mayoría tenemos una maquinillla en casa con la que recortar, arreglar o, incluso, acabar con la barba, lo cierto es que no siempre es suficiente. Para conseguir unos resultados de experto (y evitar sustos y trasquilones), deberíamos tener siempre a mano una recortadora con la que dar forma al vello según nuestros gustos, tanto si hablamos del pelo facial como del corporal. Claro, para ello hay que hacer una inversión inicial, una buena selección de productos y, además, una promesa férrea de que usaremos ambos semanalmente y que no caerán en el olvido. Pero, ¿y si en vez de apostar por varios gadgets probamos uno multifunción?

