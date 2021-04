Menos de 40 euros para conseguir el cepillo eléctrico de Oral-B con más de 1700 valoraciones en Amazon

Claro que, además de nuestra constancia con esta tarea, es importante contar con buenas herramientas que nos ayuden a realizar una limpieza más eficaz. En este sentido, los cepillos eléctricos están ganando cada vez más adeptos. No es de extrañar puesto que están diseñados para eliminar más placa y para poder profundizar entre los huecos de las encías y que no quede ni un rastro de suciedad. Igual que los manuales, también hay que elegir entre el tipo de cerdas para escoger la más adecuada a la sensibilidad de nuestros dientes.

Aunque cada vez son más las pautas y tratamientos que incluimos en nuestras rutinas de belleza e higiene, hay ciertos básicos que no deben faltar en nuestro día a día. Una limpieza de cara, mejor con un cepillo eléctrico de silicona para lograr mejores resultados, y una rutina de cuidado bucodental son fundamentales. Esta última es especialmente importante si queremos evitar futuros problemas como la aparición de caries, la acumulación de sarro o el mal aliento. Para llevarla a cabo, es recomendable cepillarse los dientes tras cada comida, aunque, si no hay posibilidad, los expertos aseguran que el más importante es el de antes de acostarnos.

You May Also Like