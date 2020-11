menos de 20 euros… ¡y seis meses gratis de Music Unlimited!

¡Como lo oyes! Y es que no todos sus chollos están sujetos al próximo 27 de noviembre, fecha oficial del Black Friday, ya que durante toda la semana podremos ir descubriendo nuevas ofertas que podrán en jaque nuestra fuerza de voluntad , como es el caso del altavoz inteligente de Alexa más vendido de la plataforma. Eso sí, te conviene saber que hasta el 9 de diciembre no vuelve a haber stock disponible, pero, créenos, la espera va a merecer (mucho) la pena.

El Black Friday ya ha llegado a Amazon. Si bien es cierto que el gigante de las compras online ha entrado fuerte con la precampaña este 2020, también lo es que las primeras ofertas ‘negras’ que empiezan a asomar no nos han dejado indiferentes . Pequeños electrodomésticos, como las deseadas freidoras sin aceite, o soluciones deportivas, como los correctores de postura, son dos a las que sucumbimos el pasado viernes debido a su buena relación calidad precio. Pero, Amazon no ha parado de sorprendernos y ya ha lanzado una de sus promociones estrella: el Echo Dot de tercera generación, con una suscripción de seis meses a Music Unlimited, puede ser tuyo por 20 euros.

You May Also Like