Menos de 1% de personal de MLB dio positivo por anticuerpos

“La población de MLB es una población especial. No son representativos de cada ciudad en la que se encuentran”, dijo Bhattacharya. “También son más acaudalados que la población típica, así que no es representativa. Tienen una organización que nos permitió tomar muestras en apenas dos días en tantas partes al unísono. Y eso es único”.

No se desglosaron los datos sobre jugadores. El estudio no es representativo de la población general, dado que el 95% de los participantes eran menores de 65 años y pocos tenían morbilidades asociadas.

You May Also Like