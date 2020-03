Menor de 13 años que falleció por coronavirus tenía una enfermedad cardíaca

Una patología cardíaca presentaba la menor de 13 años de edad que murió en el Hospital de Especialidades Pediátricas de la Caja de Seguro Social (CSS), informó este lunes 23 de marzo una fuente del Ministerio de Salud (Minsa).

La niña formaba parte de las estadísticas de pacientes hospitalizados en salas y unidades de cuidados intensivos que maneja el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud (Codes) creado para enfrentar la pandemia de Covid-19 (nuevo coronavirus).

La jefa del departamento de Epidemiología del Minsa, Lourdes Moreno, explicó este domingo 22 de marzo, en medio de la conferencia periódica sobre Covid-19, que había un deceso que no se había incluido en el informe de los fallecidos, porque estaba pendiente de investigación.

DONACIÓN

En tanto, el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau Cortés, agradeció públicamente este lunes 23 de marzo la donación de equipo de protección que les realizó el Gobierno de China, porque aseguró que no pueden dar lo que no tienen. “Si no cuidamos a nuestra gente [personal de salud] y la gente se enferma no tendrán cómo atenderlos”, dijo.

No obstante, Lau Cortés reiteró una vez más el llamado a la población a “quedarse en casa” como medida preventiva para impedir la expansión del virus y cortar la curva de crecimiento de la enfermedad, la cual tiene enfermos a 313 personas.

“Prevenir es mejor que curar. Si nos quedamos en casa le estamos cerrando la puerta al virus. Estamos protegiendo a la familia. Estamos impidiendo que el virus se reproduciendo y alimentando”, sentenció Lau Cortés.