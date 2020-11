Menor de 10 años pierde la vida en una colisión en las inmediaciones de la Unachi

El agente de la Policía Nacional, quien laboraba en la ciudad de Panamá conducía el vehículo pick- up color blanco con placa BT0924, por la vía interamericana con dirección al río David, cuando presuntamente el vehículo sedán de color blanco con placa BC 5459 conducido por un ciudadano de 32 años y quien viajaba con una menor de 6 años ingresó a la vía sin percatarse del pick- up registrándose la colisión.

